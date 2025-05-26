В Кремле назвали самого активного посредника в урегулировании конфликта на Украине

Песков: США принимают самое активное участие в посредничестве по Украине

США принимают самое активное участие в посредничестве по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Самое активное участие все-таки принимают Соединенные Штаты», — отметил представитель Кремля.

19 мая президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Главы государств договорились, что Россия и Украина немедленно приступят к переговорам о прекращении огня, а параметры будущего соглашения о завершении конфликта будут определяться напрямую Москвой и Киевом.

Ранее Песков заявил, что Москва рассчитывает, что Киев проявит больше гибкости при обсуждении урегулирования конфликта при посредничестве США в переговорах.