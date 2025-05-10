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05:31, 10 мая 2025Россия

В Кремле понадеялись на большую гибкость и мудрость Киева при посредничестве США

Песков: Москва ждет большей гибкости и мудрости от Киева при посредничестве США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Москва рассчитывает, что Киев проявит больше гибкости при обсуждении урегулирования конфликта, если США выступят посредником в переговорах. Надежду на это выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News.

«Мы надеемся, что посредничество Соединенных Штатов и президента [США Дональда] Трампа поможет нам убедить киевский режим [проявить] немного большую гибкость, немного большую политическую волю и мудрость», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков назвал условие для начала перемирия на Украине. По его словам, прекращение огня невозможно без остановки поставок вооружений Вооруженным силам республики (ВСУ).

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