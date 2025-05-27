Раскрыт научный секрет нарезки лука без слез

arXiv: Острота ножа и медленные движения — главный секрет нарезки лука

Ученые из Корнеллского университета нашли эффективный способ нарезать лук без слез. Оказалось, что для этого не нужны ни специальные очки, ни сложные кухонные гаджеты — достаточно острого ножа и медленных движений. Исследование опубликовано на платформе arXiv.

В основе проблемы — вещество под названием син-пропантиаль-S-оксид. Оно выделяется, когда повреждаются клетки лука, попадает в воздух и вызывает слезотечение. Чтобы понять, какие условия усиливают выброс этого вещества, ученые разработали специальную гильотину, с помощью которой нарезали лук ножами разной степени заточки и с разной скоростью.

Оказалось, что тупой нож не разрезает луковицу, а сминает ее. При этом внутренние слои прогибаются, а затем резко расправляются — словно пружина. В этот момент в воздух выбрасываются микроскопические капли сока, которые и вызывают раздражение глаз. Если нож острый, давление минимально, слои не деформируются, и капли почти не распыляются.

Также выяснилось, что скорость нарезки играет важную роль. Вопреки распространенному мнению, быстрые движения приводят к большему количеству лукового сока в воздухе. Медленная нарезка дает возможность аккуратно прорезать слои и избежать резкого выброса. Авторы подчеркивают, что помимо комфорта поваров, такой метод может снижать распространение микрокапель, а значит — и потенциальных патогенов в воздухе кухни.

Ранее ученые раскрыли, что добавление острого перца к пище помогает есть медленнее и потреблять меньше калорий. Исследование показало: специи снижают скорость приема пищи без потери удовольствия от вкуса, активируя естественные механизмы саморегуляции.