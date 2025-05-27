Раскрыта удивительная польза острой еды

Food Qual: Добавление острого перца помогает потреблять меньше калорий

Добавление острого перца к еде может помочь есть медленнее и в итоге потреблять меньше калорий — к такому выводу пришли американские исследователи из Университета штата Пенсильвания. Результаты опубликованы в журнале Food Quality and Preference.

В серии лабораторных экспериментов участникам предлагали острые и неострые версии популярных блюд — чили с говядиной и куриное тикка масала. Повышение остроты за счет паприки снижало скорость приема пищи и общую калорийность съеденного. Так, в среднем участники ели острое блюдо на 11–18 процентов медленнее и потребляли на 46–64 г меньше еды — без изменения чувства сытости или удовольствия от вкуса.

Исследование показало: специи влияют на поведение во время еды. Люди делают меньше укусов в минуту и едят более осознанно. Авторы подчеркивают, что речь идет не о снижении удовольствия от пищи, а о естественном механизме саморегуляции, который можно активировать с помощью пряностей.

По словам ученых, умеренная острота может стать простым инструментом контроля порций и профилактики переедания — особенно в культуре быстрого потребления.

Ранее ученые доказали, что снижение веса и устойчивый режим питания могут ослабить тягу к калорийной пище. В частности, в исследовании показано, что включение небольших порций любимых продуктов — например, сладостей или фастфуда — помогает участникам не только худеть, но и избегать срывов.