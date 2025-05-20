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12:52, 20 мая 2025Наука и техника

Определен удивительный способ снижения веса

Physiol Behav: Любимые продукты помогают снизить вес без строгих запретов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Eiliv Aceron / Unsplash

Добавление небольших порций любимых продуктов в рацион помогает контролировать аппетит и способствует снижению веса. К такому выводу пришли ученые из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн. Результаты опубликованы в журнале Physiology & Behavior.

В исследовании участвовали 30 человек с лишним весом и сопутствующими заболеваниями. В течение года они проходили онлайн-программу питания, в которой изучали состав продуктов и учились составлять сбалансированные приемы пищи. Вместо строгих запретов участникам предлагали включать любимые блюда — например, сладости или фастфуд — в небольших количествах и в рамках полноценного рациона.

К концу года участники в среднем сбросили около восьми процентов веса, а у большинства снизилась и не усиливалась в течение следующего года тяга к вредной пище. Особенно хорошие результаты были у тех, кто терял больше пяти процентов массы тела и чаще использовал подход с включением желанных продуктов. Они реже испытывали тягу к сладкому и жирному — даже несмотря на то, что не исключали эти продукты совсем.

Ученые отмечают, что стабильный и предсказуемый режим питания помогает избежать срывов. Именно колебания в режиме, переедание или строгие запреты чаще всего вызывают острое желание съесть что-то вредное. Кроме того, исследование показало, что снижение веса со временем само по себе помогает уменьшить тягу к еде — вопреки распространенному мнению, что организм начинает «требовать» пищу из-за голодных жировых клеток.

В апреле 2025 года ученые представили первую таблетку для похудения, способную заменить инъекционные препараты вроде Ozempic. Оказалось, что орфорглипрон действует на рецепторы GLP-1, снижая аппетит и уровень сахара в крови, а также способствует снижению веса до 7 килограммов за девять месяцев.

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