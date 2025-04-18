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19:28, 18 апреля 2025Наука и техника

Разработана таблетка для похудения

Daily Mail: Компания Lilly представила замену «Оземпика» в виде таблеток
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фармацевтическая компания Lilly представила орфорглипрон — первую таблетку, способную заменить популярные уколы для снижения веса вроде Ozempic и Wegovy. Согласно данным финального этапа клинических испытаний, участники теряли в среднем 7,2 килограмма за девять месяцев приема препарата. Об этом сообщает Daily Mail.

Новое средство воздействует на те же рецепторы GLP-1, что и инъекционные препараты: оно подавляет аппетит и продлевает чувство насыщения. В отличие от уколов, таблетку можно принимать один раз в день, в любое время и без привязки к пище.

В исследовании участвовали 559 человек с избыточным весом и диабетом второго типа. У части пациентов заболевание вошло в ремиссию, а у 65 процентов уровень сахара в крови опустился ниже пороговых значений. Производитель отмечает, что препарат можно будет выпускать в больших объемах и без перебоев в поставках, в отличие от дефицитных уколов.

Ожидается, что орфорглипрон получит одобрение для лечения ожирения уже в следующем году. Препарат вызвал побочные эффекты у части участников — в частности, тошноту и расстройство пищеварения, но ученые считают его перспективным средством, которое может изменить подход к борьбе с лишним весом и диабетом.

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