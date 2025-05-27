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11:54, 27 мая 2025Бывший СССР

Россия направила ноту в МИД Эстонии

Захарова: Россия направила ноту в МИД Эстонии из-за осквернения памятника
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российская сторона направила в МИД Эстонии ноту с требованием наказать виновных в осквернении памятника советскому воину-освободителю Таллина. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на брифинге в Махачкале, трансляция доступна на YouTube.

«11 мая в Таллине продолжавшие нести цветы к многострадальному монументу "Алеша" соотечественники обнаружили на скульптуре белое пятно и оскорбительную надпись», — сообщила она и отметила, что памятник уже приведен в надлежащий вид.

Ранее в Следственном комитете России рассказали о привлечении к ответственности иностранцев, которые осквернили советские памятники в странах Европы. В общей сложности было наказано 253 человека.

13 мая вандалы в Молдавии облили краской памятник воинам 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии. Монумент находится у села Руска Хынчештского района.

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