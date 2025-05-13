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12:09, 13 мая 2025Силовые структуры

Вандалы осквернили памятник советским солдатам в Молдавии

Глава СК заинтересовался осквернением памятника советским солдатам в Молдавии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника советским солдатам в Молдавии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь с 8 на 9 мая вандалы облили краской памятник воинам 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии у села Руска Хынчештского района.

Ранее Бастрыкин также заинтересовался делом об осквернении памятника советским воинам-освободителям «Бронзовый солдат» в Таллине.

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