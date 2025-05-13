Вандалы осквернили памятник советским солдатам в Молдавии

Глава СК заинтересовался осквернением памятника советским солдатам в Молдавии

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника советским солдатам в Молдавии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь с 8 на 9 мая вандалы облили краской памятник воинам 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии у села Руска Хынчештского района.

Ранее Бастрыкин также заинтересовался делом об осквернении памятника советским воинам-освободителям «Бронзовый солдат» в Таллине.

