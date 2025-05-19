Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:38, 19 мая 2025Силовые структуры

Сотни иностранцев привлекли к ответственности в России за осквернение советских памятников

СК привлек к ответственности 253 человека, осквернивших памятники СССР в Европе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские следователи заочно привлекли к ответственности 253 иностранцев по делу об осквернении советских памятников в странах Европы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК).

По данным ведомства, речь идет о воинских захоронениях, памятниках и мемориалах советским воинам в 15 европейских государствах, включая Латвию, Украину, Польшу, Грецию и Румынию. Всего зафиксировано 167 фактов их осквернения, уничтожения или повреждения.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с осквернением памятника советским солдатам в Молдавии. Как уточнялось в СМИ, вандалы облили краской памятник воинам 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии в ночь с 8 на 9 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дебильные задачи». Бойцы ВСУ массово жалуются на ситуацию в Сумской и Харьковской областях. Чем вызвано их недовольство?

    По указу аферистов школьник сжег автомобили россиян с георгиевскими лентами и попался

    Туристка отправилась в поход в Азии и не выжила из-за горной болезни

    Стармер и фон дер Ляйен договорились об устранении последствий Брексита

    На Солнце произошла мощная вспышка

    В США рассказали о борьбе «за уши Трампа»

    В Ереване появится памятник Шарлю Азнавуру

    В ВСУ сменили раскритикованного из-за потерь комбрига

    В России у младенца развилась опухоль после ОРВИ

    Министерство здравоохранения Украины закупило iPhone на полмиллиарда рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости