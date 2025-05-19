Сотни иностранцев привлекли к ответственности в России за осквернение советских памятников

СК привлек к ответственности 253 человека, осквернивших памятники СССР в Европе

Российские следователи заочно привлекли к ответственности 253 иностранцев по делу об осквернении советских памятников в странах Европы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК).

По данным ведомства, речь идет о воинских захоронениях, памятниках и мемориалах советским воинам в 15 европейских государствах, включая Латвию, Украину, Польшу, Грецию и Румынию. Всего зафиксировано 167 фактов их осквернения, уничтожения или повреждения.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с осквернением памятника советским солдатам в Молдавии. Как уточнялось в СМИ, вандалы облили краской памятник воинам 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии в ночь с 8 на 9 мая.