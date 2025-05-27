Россиянина осудят по обвинению в причастности к атакам украинских беспилотников на Курск

В Москве осудят мужчину по делу об атаках БПЛА на объекты Курска

Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении москвича Эльдара Марченко, который обвиняется в причастности к атакам БПЛА на Курск. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждены уголовные дела по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), 322 («Незаконное пересечение границы РФ организованной группой»), 167 («Умышленное уничтожение имущества по мотивам ненависти или вражды»), 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой с тяжкими последствиями») и 105 («Организация массового убийства общеопасным способом организованной группой») УК РФ.

Как установил суд, Марченко в составе организованной группы в августе 2023 года в программе «Сигнал» получил от неизвестных лиц информацию об установке на телефон программы тестирования GPS и активации ее в Курске на железнодорожном вокзале. Также он в составе этой группы предавал различную информацию соучастникам теракта, произвел расчет и корректировку двух БПЛА. В результате одним был поврежден многоквартирный дом, а второй взорвался в воздухе.

Столичный суд арестовал его в рамках уголовного дела. По версии следствия, Марченко передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные для нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по аэродрому Курска и гражданским объектам города в 2023 году и инфраструктуре Ростовской области в 2022-м.

Ранее сообщалось, что россиянин отверг обвинения в причастности к атакам украинских беспилотников на Курск.