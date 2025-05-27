Русскую военную базу в Европе продали за 90 рублей

Yle: Русскую крепость продали за один евро для туристических нужд Финляндии

Русскую крепость, построенную в Европе, продали для нужд туризма. Об этом сообщает Yle.

По данным источника, военное укрепление Кюминлинна, построенное русскими на рубеже XVIII-XIX веков в городе Котка, Финляндия, было продано муниципалитету за символическую сумму в один евро (около 90 рублей). Власти Котки планируют организовать в крепости туристический оазис.

База Кюминлинна состоит из 20 строений, она служила для защиты границы между Российской империей и Швецией и использовалась в военных целях более 200 лет, но закрылась около 20 лет назад. На ее содержание госкомпания Senaatti-kiinteistöt тратила 200 тысяч евро в год (18,1 миллиона рублей).

По сообщению директора по городскому планированию Маркку Ханнонен, на военной базе планируют проводить экскурсии, культурные мероприятия и концерты, также сделают пешие тропы и откроют кафе для туристов. По оценке Министерства финансов, полное восстановление территории потребует около 18 миллионов евро (1,6 миллиарда рублей).

Ранее американец купил остров в Финляндии площадью чуть больше гектара по цене автомобиля Ford Fiesta — всего за 31 тысячу долларов (около 2,5 миллиона рублей). Вместе с женой он построил на острове дом своей мечты.