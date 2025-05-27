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23:57, 27 мая 2025Мир

Стало известно о планах короля Малайзии посетить Россию

Король Малайзии может в августе посетить Россию с визитом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Король Малайзии султан Ибрагим планирует в августе посетить Россию с визитом. Об этом проинформировал заместитель председателя сената Парламента Малайзии Нур Джазлан Мохамед, пишет РИА Новости.

«Если Господь того пожелает, то в августе состоится визит короля Малайзии в Россию», — уточнил он на встрече с председателем комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным.

Помимо этого, Мохамед добавил, что в конце июня заместитель премьер-министра Малайзии, отвечающий за энергетику и водные ресурсы, также может посетить Россию.

Ранее российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Кремле пригласил малазийского короля посетить РФ. В ходе встречи Путин подчеркнул важность сотрудничества двух стран.

На днях СМИ написали, что США и другие страны Запада обеспокоены сближением Малайзии с Россией и Китаем.

В частности, утверждалось, что глава Малайзии стремится к диверсификации торговых отношений, что поддерживает РФ, желающая стать партнером Куала-Лумпура.

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