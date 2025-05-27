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15:45, 27 мая 2025Силовые структуры

У участника СВО украли шесть миллионов рублей

В Чувашии возбудили дело о краже 6 миллионов рублей у погибшего участника СВО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Чувашии возбудили дело из-за хищения шести миллионов рублей у участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, к правоохранителям обратилась мать участника СВО, заявив, что у ее сына пропали деньги с карты. Это выяснилось, когда мужчины не стало и семья начала оформлять наследство. Банковская карта хранилась какое-то время у знакомого бойца. На деньги со счета он купил себе катер, погасил кредиты и приобрел строительные материалы для ремонта дома.

Возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ. Подозреваемый после возбуждения дела полностью возместил ущерб матери.

Ранее в Красноярске осудили обвиняемую в хищении 112 миллионов рублей у бывшего заместителя главы Росприроднадзора, бизнесмена Олега Митволя.

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