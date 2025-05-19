В России вынесли приговор похитившей со счета Митволя в Дубае 112 миллионов рублей

В Красноярске осудили обвиняемую в хищении 112 млн рублей у Митволя

В Красноярске осудили обвиняемую в хищении 112 миллионов рублей у бывшего заместителя главы Росприроднадзора, бизнесмена Олега Митволя. Об этом сообщает ТАСС.

Она признана виновной по статьям 158 («Кража организованной преступной группой в особо крупном размере») и 30, 159 («Приготовление к мошенничеству») УК РФ.

По данным агентства, Елена Магомедселимова вину не признала, но подтвердила, что была в Дубае и сняла деньги со счетов Олега Митволя, указав, что действовала по указанию его дочери. За это она планировала получить семь миллионов рублей вознаграждения. Дочь в своих показания опровергла эту информацию.

По данным следствия, в 2022 году группа злоумышленников подготовила поддельные нотариальные документы на 67-летнюю Магомедселимову от имени Митволя. При этом он в это время находился в СИЗО по делу о хищении 954 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Согласно этим документам, он разрешил распоряжаться своими активами в ОАЭ.

В 2023 году обвиняемая с соучастником сняла со счета 112 миллионов рублей, а также обратилась в земельный комитет для продажи имущества, после чего вернулась в Москву.

Женщину задержали полицейские 6 сентября 2023 года в Ярославле и доставили в Красноярск. В сентябре того же года Центральный районный суд арестовал Магомедселимову.

Железнодорожный районный суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что бывший чиновник Митволь попытался взыскать с МВД и казны похищенные у него миллионы рублей.