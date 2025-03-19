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10:28, 19 марта 2025Силовые структуры

Бывший чиновник Митволь попытался взыскать с МВД и казны похищенные у него миллионы рублей

Суд отказал Митволю в иске о взыскании 137 млн с МВД и Минфина из-за кражи
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Олег Митволь

Олег Митволь. Фото: Григорий Накалюжный / Коммерсантъ

Дзержинский районный суд Ярославля отклонил иск бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя о взыскании 137 миллионов рублей с казны в лице Минфина и МВД России из-за хищения средств с его банковского счета. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бывший чиновник считает, что из-за действий должностных лиц этих ведомств ярославский бухгалтер Елена Магомедселимова смогла украсть с его счета в банке Дубая 150 тысяч долларов. Сотрудники отдела по вопросам миграции МВД выдали ей загранпаспорт, несмотря на действовавшее ограничение на выезд из России из-за долга, указано в иске.

Представители Минфина и МВД возражали против иска. В итоге суд встал на их сторону, посчитав, что «незаконные действия должностных лиц не являлись единственным достаточным и необходимым условием для совершения хищения денежных средств истца».

В сентябре 2023 года Центральный районный суд Красноярска арестовал Магомедселимову. По данным МВД, она предъявила в банк поддельную доверенность, якобы дающую право на операции со счетами Митволя.

Сам он осужден на четыре с половиной года колонии за хищения при строительстве метро в Красноярске.

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