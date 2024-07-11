Осужденный за хищение выделенных на метро 900 миллионов рублей Митволь этапирован

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь этапирован из СИЗО в колонию в Подмосковье

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный на четыре с половиной года колонии за хищения при строительстве метро, этапирован из СИЗО Красноярска в колонию в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

При этом его адвокат Михаил Шолохов заявил, что продолжает обжаловать приговор подзащитного. По его словам, сторона защиты будет добиваться замены наказания на принудительные работы.

Митволя арестовали в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный суд Красноярска признал экс-замглавы Росприроднадзора виновным по этому делу и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы. Защита пыталась оспорить это решение, но суд отказался смягчить приговор.