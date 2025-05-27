Уехавшего из России комика допросили в аэропорту Израиля

Уехавший из России комик Оганисян заявил, что его допросили в аэропорту Израиля

Стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России и живущий в Армении, заявил, что его допросили в аэропорту Израиля. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Не поверите, меня опять отправили в комнату для проверки в аэропорту Израиля (этот загончик уже как дом родной), но в этот раз держали всего два часа, даже улыбались при допросе», — написал юморист.

Он не раскрыл деталей допроса и проверки, но уточнил, что прилетел в Израиль, чтобы выступить с концертами.

Ранее Оганисян признался в зависти к отказавшимся от эмиграции коллегам из-за их доходов. Вместе с тем комик счел, что не смог бы остаться и работать в России.

Перед этим Оганисян раскрыл трудности работы за границей. Он отметил, что после эмиграции стал хуже понимать, что происходит в России.