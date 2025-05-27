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23:32, 27 мая 2025Мир

В Госдепе прокомментировали слова Трампа о России

Брюс: Слова Трампа о России не стоит рассматривать как разочарование
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о России не стоит рассматривать как разочарование, Вашингтон продолжает поддерживать прямые переговоры Москвы и Киева. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

«Я бы не назвала это разочарованием. Это заявление человека, который возглавил усилия по достижению мира во многих разных регионах, ясно дав понять и полностью открыто выразив свое мнение о том, что произошло. И я думаю, что это то, к чему Россия должна отнестись серьезно», — объяснила Брюс, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Дональд Трамп обратился к российскому коллеге, пригрозив, что тот «играет с огнем». По мнению политика, то, что он стал президентом США после Джо Байдена, спасло Россию от неких «действительно очень плохих вещей».

До этого также стало известно, что Трамп захотел ввести санкции против РФ из-за решений ее президента. Их цель — побудить Москву согласиться на 30-дневное перемирие.

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