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14:26, 27 мая 2025Россия

В Госдуме объяснили слова назвавшего трутнями не ушедших на СВО россиян протоиерея

Бессараб объяснила переживаниями слова Ткачева о не ушедших на СВО россиянах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Слова протоиерея Андрея Ткачева о россиянах, которые не ушли на специальную военную операцию (СВО), вызваны его глубокими переживаниями. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, ее слова приводит «Ридус».

Так она прокомментировала заявление Ткачева, который назвал трутнями и должниками не ушедших на СВО россиян. Одна часть населения, как он отметил, находится в зоне боевых действий, другая часть — продолжает вести праздный образ жизни и «жрать, пить, одеваться, гулять, балдеть».

«Когда человек очень сильно о чем-то переживает, его высказывания могут показаться чересчур резкими. Поэтому не стоит осуждать протоиерея за его речь. Безусловно, вся страна должна помогать фронту. В этом Ткачев абсолютно прав»,  — сказала Бессараб.

При этом депутат отметила, что не стала бы обвинять в бездействии тех россиян, которые находятся в тылу, а не на СВО. Сейчас важно, чтобы в обществе было единство, добавила она.

На слова Ткачева также отреагировал депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, нельзя называть всех россиян трутнями, потому что кто-то из них выполняет определенные задачи, делает большую работу в тылу, работает на победу.

ЖЗЛ
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