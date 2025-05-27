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12:16, 27 мая 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на критику протоиерея Ткачева в адрес россиян

Депутат Чепа: Называть всех россиян трутнями нельзя
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Нельзя называть всех россиян трутнями, потому что кто-то из них выполняет определенные задачи, делает большую работу в тылу, работает на победу, сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее протоиерей Андрей Ткачев назвал трутнями не ушедших на специальную военную операцию россиян. Он напомнил, что часть населения находится в зоне боевых действий, в это время другая часть продолжает вести праздный образ жизни.

Депутат напомнил, что священнослужитель является глубоко моральным человеком. Вместе с тем, по мнению парламентария, называть всех не ушедших на СВО россиян трутнями нельзя.

«Давайте правильно понимать то, что говорит протоиерей. Надо делать все возможное от всех людей, кто за ленточкой, у ленточки, где угодно делает все возможное для победы. И ни в коем случае не вести себя аморально, особенно когда ветераны возвращаются с фронта или в отпуск», — прокомментировал Чепа.

Ранее иерей Русской православной церкви, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Павел Островский назвал россиян «овощебазой с триколором», при этом он комплиментарно высказался о мусульманах. После волны критики в свой адрес священнику пришлось принести извинения за свои слова.

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