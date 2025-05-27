Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 27 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о влиянии ударов ВСУ на переговоры

Депутат Госдумы Чепа обвинил Киев в попытке сорвать переговоры атаками на Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что участившиеся атаки Вооруженных сил Украины на Россию делаются для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Это очень плохо влияет на переговорный процесс. Мы помним, что все инициативы по прекращению огня в Пасху, ко Дню Победы, украинская сторона всячески нарушала эти договоренности», — сказал парламентарий.

По его мнению, Киев наносил удары по территории России для того, чтобы сорвать переговоры.

Это попытки сорвать переговоры, это попытки спровоцировать Россию на ответные удары. Надо понимать, что если не отвечать на такие провокации, то уровень этих провокаций будет расти

Алексей Чепадепутат Госдумы

Как сообщили в Минобороны, с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО за сутки — с 10 утра (по московскому времени) 25 мая до 08:00 26 мая — сбили 148 беспилотников самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл причину пропажи картошки из Белоруссии

    Раскрыты последствия отдыха на пляжах Анапы

    Во Франции прокомментировали решение Мерца по оружию для Украины

    Россияне заинтересовались сельской жизнью на Кавказе

    На Западе высказались об отношении США к меморандуму по Украине

    В России возбудили дело против бывшего советника главы Дзержинска

    В России выяснили скорость продажи авто в разных регионах

    Российских школьников научат кататься на электросамокате

    Людям с повышенным газообразованием посоветовали исключить из рациона три продукта

    Раскрыто значение взятия под контроль Старой Николаевки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости