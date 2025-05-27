В России высказались о влиянии ударов ВСУ на переговоры

Депутат Госдумы Чепа обвинил Киев в попытке сорвать переговоры атаками на Россию

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что участившиеся атаки Вооруженных сил Украины на Россию делаются для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Это очень плохо влияет на переговорный процесс. Мы помним, что все инициативы по прекращению огня в Пасху, ко Дню Победы, украинская сторона всячески нарушала эти договоренности», — сказал парламентарий.

По его мнению, Киев наносил удары по территории России для того, чтобы сорвать переговоры.

Это попытки сорвать переговоры, это попытки спровоцировать Россию на ответные удары. Надо понимать, что если не отвечать на такие провокации, то уровень этих провокаций будет расти Алексей Чепа депутат Госдумы

Как сообщили в Минобороны, с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО за сутки — с 10 утра (по московскому времени) 25 мая до 08:00 26 мая — сбили 148 беспилотников самолетного типа.