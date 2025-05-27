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10:18, 27 мая 2025Россия

Жителей российского региона эвакуировали из-за атаки ВСУ. За ночь уничтожено почти 100 украинских беспилотников

В Муроме Владимирской области объявили эвакуацию из-за атаки дронов ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об эвакуации населения в городе Муром в зоне появления беспилотников. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, повреждены здания в промзоне.

Во Владимирской области силы ПВО уничтожили 25 беспилотников ВСУ

Как сообщили в Минобороны России, с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области. Над Владимирской областью уничтожены 25 БПЛА, также сбиты дроны над Калужской, Тульской, Ростовской и Липецкой областями.

Муром

Муром . Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Авдеев рассказал, что в результате атаки на регион по данным на 7:26 пострадавших нет. Были повреждены остекление и дверные проемы трех зданий в промзоне. Сотрудники МЧС ликвидировали незначительное возгорание растительности.

В регионе ограничивали работу интернета из-за угрозы атаки ВСУ

В понедельник, 26 мая, правительство Владимирской области сообщало о сбоях в работе мобильного интернета. Это объяснялось опасностью возможной атаки БПЛА.

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Местным жителям рекомендовали использовать сети Wi-Fi, брать с собой наличные деньги на случай отказа терминалов оплаты и планировать маршруты с учетом сбоев в навигаторе. «Ограничения в работе мобильного интернета — мера, которую применяют только в случае крайней необходимости. Это позволяет обеспечить безопасность для жителей нашей области», — отмечали там.

В ночь на 26 мая, по данным Минобороны, над Владимирской областью уничтожили два украинских беспилотника.

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