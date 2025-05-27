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09:15, 27 мая 2025Россия

Глава российского региона сообщил об эвакуации населения из-за дронов ВСУ

Глава Владимирской области Авдеев: В Муроме при атаке дронов прошла эвакуация
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Муроме Владимирской области при атаке дронов Вооруженных сил Украины прошла эвакуация. Об этом рассказал в Telegram глава региона Александр Авдеев.

Чиновник сообщил, что эвакуация населения проводилась «непосредственно в зоне появления» беспилотных летательных аппаратов. Сколько человек в итоге были эвакуированы, Авдеев не рассказал.

Вернулись ли жители города в дома после эвакуации, не сообщается.

По сообщению российского оборонного ведомства, над Владимирской областью в ночь на 27 мая перехватили семь летательных аппаратов. Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили 99 беспилотников над 12 регионами России.

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