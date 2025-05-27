В Госдуму внесли законопроект против «крестопадов»

В Госдуму внесли законопроект о защите изображений религиозных символов

В Госдуму внесли законопроект, защищающий изображения религиозных символов от ретуширования. Информация об этом размещена на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что, несмотря на «закрепление в основополагающих документах веры в Бога», в России фиксируются случаи затирания религиозных символов, в том числе крестов куполов православных храмов, на фотографиях, плакатах, упаковках товаров, интернет-страницах и в печатных изданиях, вызывая возмущение граждан. Подчеркивается, что на эту же проблему неоднократно обращал внимание и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.