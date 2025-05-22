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08:14, 22 мая 2025Интернет и СМИ

На обновленный герб на сайте Кремля вернули православные кресты

На сайте Кремля обновили герб и вернули туда православные кресты
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Администрация президента России сменила дизайн государственного герба на официальном сайте Кремля и в социальных сетях. Обновленный вариант герба появился 21 мая на сайте Кремля.

На герб вернули традиционные кресты на державу и короны двуглавого орла. До этого рисунок был стилизован и вместо крестов над двухглавым орлом находились ромбы.

Ранее пользователи сети заметили герб России без крестов на видеозаписи награждения сына главы Чечни Адама Кадырова новой медалью.

До этого депутат Госдумы Михаил Матвеев до этого заявлял, что картинки, где изображены православные храмы без крестов, говорят о том, что Россия «начинает прогибаться под исламский фактор».

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