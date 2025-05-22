На сайте Кремля обновили герб РФ, вернув традиционные кресты на державу

21 мая на сайте и в социальных сетях Кремля появился обновленный герб Российской Федерации. Администрация президента сменила дизайн государственного герба, вернув традиционные кресты на державу и короны двуглавого орла.

До этого рисунок был стилизован и вместо крестов над двухглавым орлом находились ромбы. Такой вариант подвергся критике со стороны общественности.

Никита Михалков назвал логотип «цыпленком табака»

Режиссер во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме раскритиковал обновленный дизайн герба России на сайте администрации президента.

Крестопад. Что это? Вы посмотрите, вот преображение: слева герб Российской Федерации, а справа — это цыпленок табака. Если не знать левого изображения, увидев правое, человек поймет, что это герб великой державы, которая называется Россия? Нет. А это и есть задача Никита Михалков режиссер, актер и председатель Союза кинематографистов России

По его словам, дизайнеры при создании нового изображения не просто «убрали значительную часть мелких деталей», а лишили герб лица, истории и образа. Михалков возмутился тому, что образ скипетра и православного храма назвали мелкими деталями, которые мешают восприятию символа.

«Как может восприниматься символ в целом без тех мелких деталей? Их что, прицепили для красоты что ли? Это не мелкие детали, это знак власти, это принадлежность к определенной религии. Это что, про обои разговор, про занавески?» — сказал режиссер.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Герб без крестов заметили на награждении Адама Кадырова

На видеозаписи награждения сына главы Чечни Адама Кадырова новой медалью интернет-пользователи увидели герб России без крестов. Видеозапись опубликовал Рамзан Кадыров.

Герб России без крестов виден на кадрах в момент, когда Адаму Кадырову вручают медаль в честь 25-летия со дня образования ОМОН «Ахмат-Грозный». Он расположен за награжденным 17-летним сыном главы Чечни на кирпичной постройке.

На ситуацию обратили внимание в Госдуме

После этого депутат Госдумы Михаил Матвеев на интервью заявил, что Россия «начинает прогибаться под исламский фактор», так как все чаще можно увидеть картинки, где изображены православные храмы без крестов. В ответ на это заявление Кадыров предложил «вытурнуть» парламентария.

По мнению Матвеева, закончится все тем, что в российских школах введут обязательные перерывы для намаза — исламской молитвы. Глава Чечни напомнил ему, что Россия является светской страной, где человек может спокойно выбрать себе религию, в том числе и ислам.

Сегодня наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО. Там у них единое братство, честные мысли о судьбе, трезвые взгляды на жизнь... А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации Рамзан Кадыров глава Чечни

Позже Матвеев записал видео, в котором извинился перед мусульманами и уточнил, что в своей речи имел в виду именно радикалов.

«Мне не стыдно извиниться, потому что я имею в виду именно тех радикалов, с которыми идет борьба, с которыми президент [России Владимир] Путин борется, Рамзан Кадыров и все нормальные люди», — заявил депутат.