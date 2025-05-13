В Чечне показали герб России без крестов. Необычную деталь заметили во время очередного награждения Адама Кадырова

На награждении Адама Кадырова медалью заметили герб РФ, изображенный без крестов

17-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму вручили памятную медаль в честь 25-летия ОМОН «Ахмат-Грозный». На награждении была замечена странная деталь — изображенный без крестов герб России.

25-летие со дня образования ОМОН «Ахмат-Грозный» отмечалось 12 мая. Помимо Адама Кадырова, наградили и заместителя командира ОМОНа Рамзана Дадаева, который получил орден Кадырова. С 23 апреля сын главы Чечни также занимает пост секретаря Совета безопасности республики. Всего за последние два года сын главы Чечни получил три должности.

На недавнем же награждении внимание привлекла деталь, связанная с государственной символикой России. В видеозаписи, которую опубликовал Рамзан Кадыров в Telegram-канале, убрали кресты. Это видно на кадрах в момент, когда Адаму Кадырову вручают медаль.

Депутат заявил, что Россия «начинает прогибаться под исламский фактор»

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в одном из интервью высказался на тему того, что в Россию приезжают мигранты, «которые живут в Средневековье». Он также говорил о серьезном столкновении в стране двух цивилизаций. «Когда СВО закончится и вернутся с фронта полмиллиона или больше наших ребят, то вот тогда начнутся основные столкновения между теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами в нашей стране, и настоящими хозяевами нашей страны», — порассуждал парламентарий.

По его мнению, власть в России «начинает прогибаться под исламский фактор». В качестве примера Матвеев привел картинки, где изображены православные храмы без крестов, а также возросшее строительство мечетей.

Глава Чечни, комментируя слова депутата, предложил «вытурнуть» его. По словам Кадырова, такие спикеры, как Матвеев, являются самыми опасными врагами, так как «сидят в тылу». Политик также напомнил, что Россия является светской страной, где человек может спокойно выбрать себе религию. Позднее, впрочем, Матвеев извинился перед мусульманами, уточнив, что имел в виду конкретно радикалов.

Кресты храма Василия Блаженного стерли с плакатов выставки в ОАЭ

Собор был изображен на плакате для выставки в Объединенных Арабских Эмиратах. Депутат Московской городской думы, журналист Андрей Медведев, реагируя на инцидент, заявил, что действия Российского экспортного центра (РЭЦ) и их объяснение напоминают ему худшие проявления западной либеральной «повесточки».

Позднее РЭЦ вернул кресты на изображение храма. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал ситуацию. «Общались с коллегами из Российского экспортного центра лично — уверяют, что недоразумение и в будущем будут более внимательными», — отметил он.