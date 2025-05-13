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11:51, 13 мая 2025Россия

В Чечне показали герб России без крестов. Необычную деталь заметили во время очередного награждения Адама Кадырова

На награждении Адама Кадырова медалью заметили герб РФ, изображенный без крестов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

17-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму вручили памятную медаль в честь 25-летия ОМОН «Ахмат-Грозный». На награждении была замечена странная деталь — изображенный без крестов герб России.

25-летие со дня образования ОМОН «Ахмат-Грозный» отмечалось 12 мая. Помимо Адама Кадырова, наградили и заместителя командира ОМОНа Рамзана Дадаева, который получил орден Кадырова. С 23 апреля сын главы Чечни также занимает пост секретаря Совета безопасности республики. Всего за последние два года сын главы Чечни получил три должности.

На недавнем же награждении внимание привлекла деталь, связанная с государственной символикой России. В видеозаписи, которую опубликовал Рамзан Кадыров в Telegram-канале, убрали кресты. Это видно на кадрах в момент, когда Адаму Кадырову вручают медаль.

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Депутат заявил, что Россия «начинает прогибаться под исламский фактор»

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в одном из интервью высказался на тему того, что в Россию приезжают мигранты, «которые живут в Средневековье». Он также говорил о серьезном столкновении в стране двух цивилизаций. «Когда СВО закончится и вернутся с фронта полмиллиона или больше наших ребят, то вот тогда начнутся основные столкновения между теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами в нашей стране, и настоящими хозяевами нашей страны», — порассуждал парламентарий.

По его мнению, власть в России «начинает прогибаться под исламский фактор». В качестве примера Матвеев привел картинки, где изображены православные храмы без крестов, а также возросшее строительство мечетей.

Глава Чечни, комментируя слова депутата, предложил «вытурнуть» его. По словам Кадырова, такие спикеры, как Матвеев, являются самыми опасными врагами, так как «сидят в тылу». Политик также напомнил, что Россия является светской страной, где человек может спокойно выбрать себе религию. Позднее, впрочем, Матвеев извинился перед мусульманами, уточнив, что имел в виду конкретно радикалов.

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5 октября 2024

Кресты храма Василия Блаженного стерли с плакатов выставки в ОАЭ

Собор был изображен на плакате для выставки в Объединенных Арабских Эмиратах. Депутат Московской городской думы, журналист Андрей Медведев, реагируя на инцидент, заявил, что действия Российского экспортного центра (РЭЦ) и их объяснение напоминают ему худшие проявления западной либеральной «повесточки».

Позднее РЭЦ вернул кресты на изображение храма. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал ситуацию. «Общались с коллегами из Российского экспортного центра лично — уверяют, что недоразумение и в будущем будут более внимательными», — отметил он.

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