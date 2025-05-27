В Гренландии заговорили о получении помощи от Китая

В Гренландии заявили, что в случае отказа США могут попросить об инвестициях КНР

В случае отказа США и Евросоюза от инвестиций в горнодобывающий сектор Гренландии там могут обратиться за помощью к Китаю. Об этом в интервью Financial Times предупредила министр по делам бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства этой датской автономной территории Наая Натаниэльсен.

Заговорить о сотрудничестве с Пекином, в котором, по ее же словам, пока не проявляют интереса к ресурсам острова, опасаясь «что-нибудь спровоцировать», министра заставила ситуация с истекающим сроком действия соглашения о добыче полезных ископаемых, заключенного между Гренландией и США во время первого президентского срока Дональда Трампа. Как отметила Натаниэльсен, в годы правления Джо Байдена прояснить дальнейшие намерения американцев не удалось. «Мы хотим развивать наш деловой сектор и вносить в него разнообразие, и это требует внешних инвестиций», — напомнила она.

Рассуждая о «новом миропорядке», при котором «китайские инвестиции, конечно же, будут проблематичными», глава министерства указала на то, что схожим образом можно описать и сотрудничество с американцами. «Ведь какова цель инвестиций от США?», — задалась вопросом политик.

Вернувшись к власти, Трамп стал регулярно заявлять о стремлении сделать Гренландию частью Соединенных Штатов, подчеркивая ее стратегическую важность для национальной безопасности. Такую риторику некоторые поначалу воспринимали как шутку, но позднее аналитики стали отмечать, что интерес главы США носит в том числе экономический характер и связан с залежами редкоземельных металлов. При этом госсекретарь Марк Рубио прямо заявлял, что Вашингтон не позволит Пекину «прийти сейчас и предложить гренландцам кучу денег».