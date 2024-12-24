Названа экономическая причина интереса Трампа к контролю над Гренландией

NYT: интерес Трампа к Гренландии связан с борьбой за ее редкоземельные металлы

Вызвавшие переполох заявления избранного президента США Дональда Трампа о стремлении установить американский контроль над Гренландией связаны с конкуренцией за значительные залежи редкоземельных металлов, используемых для изготовления электромобилей и другой современной техники. Об этом пишет New York Times (NYT).

Интерес Трампа к острову не является шуткой — он связан как с экономическими причинами, так и с интересами национальной безопасности, говорится в публикации.

«Конечно, если Гренландия решит разрабатывать эти ресурсы, она станет существенной альтернативой Китаю, хотя именно способность Китая перерабатывать эти полезные ископаемые дает ему нынешнее преимущество», — приводят журналисты рассуждения Дэвида Л. Голдвина, работавшего в Госдепе при президентах Билле Клинтоне и Бараке Обаме. Помимо суверенитета Дании, отмечает эксперт, камнем преткновения для Трампа может стать то, что «коренные общины Гренландии не хотят добычи полезных ископаемых и ресурсов так сильно, как он», в связи с чем эксперт считает более плодотворным вариант «сотрудничества с правительством Дании и населением Гренландии в поиске путей безопасного и устойчивого развития этих ресурсов».

На днях Трамп написал в соцсети, что «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают контроль над Гренландией абсолютной необходимостью». До этого с призывом «купить» Гренландию к республиканцу обратился бывший глава аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Александр Грэй.

В свою очередь авторы NYT приходят к выводу, что стоящие за словами будущего хозяина Белого Дома «не столь уж тонкие угрозы» говорят о том, что его политика не станет изоляционистской и соответствующие заявления, скорее, «отражают инстинкты застройщика, который внезапно получил мощь крупнейшей в мире армии для поддержки своей стратегии переговоров».