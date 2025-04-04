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15:43, 4 апреля 2025Мир

Госсекретарь США заявил о недопустимости зависимости Гренландии от Китая

Госсекретарь США Рубио: Вашингтон не допустит зависимости Гренландии от Китая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Вашингтон не допустит ситуации, при которой Гренландия окажется в зависимости от Китая. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио, передает ТАСС.

По словам главы американского Госдепа, Вашингтон не позволит Пекину «прийти сейчас и предложить им [гренландцам] кучу денег». При этом Рубио призвал Данию признать, что остров хочет независимости.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Штаты не захватят Гренландию. В свою очередь, президент США Дональд Трамп отмечал, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. При этом в Гренландии заявили, что жителям острова не стоит бояться резких высказываний американского президента.

Тем временем в России заявили, что Трамп пытается создать гипер-Америку, но может потерпеть неудачу. В Москве напомнили, что американский глава ввел тарифы на импорт из Китая, Японии и Евросоюза.

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