В МИД отреагировали на противоречивые заявления Германии о дальнобойном оружии

Захарова пошутила в ответ на заявления властей Германии о дальнобойном оружии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала противоречивые заявления властей Германии о дальнобойном оружии для Украины. Она высказалась об этом в своем Telegram-канале.

«Да отберите у них наконец "ложечку для сахара" и "салфетку"! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны», — пошутила дипломат.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине.

При этом позднее вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль сообщил, что политика страны в отношении дальнобойности поставляемого Киеву оружия не изменилась.