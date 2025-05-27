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01:46, 27 мая 2025Мир

В МИД отреагировали на противоречивые заявления Германии о дальнобойном оружии

Захарова пошутила в ответ на заявления властей Германии о дальнобойном оружии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала противоречивые заявления властей Германии о дальнобойном оружии для Украины. Она высказалась об этом в своем Telegram-канале.

«Да отберите у них наконец "ложечку для сахара" и "салфетку"! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны», — пошутила дипломат.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине.

При этом позднее вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль сообщил, что политика страны в отношении дальнобойности поставляемого Киеву оружия не изменилась.

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