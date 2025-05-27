В России ученики казачьей школы повторили Tiktok-тренд под крики «АУЕ» и поплатились

В Саратове ученики-казаки повторили Tiktok-тренд с АУЕ и получили протоколы

В Саратове ученики казачьей школы повторили Tiktok-тренд под крики «АУЕ» («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России) в туалете и поплатились. Некоторые из них получили протоколы об административном правонарушении, о чем сообщили в региональной прокуратуре.

Сколько именно юношей были привлечены к ответственности, в ведомстве не раскрыли. Предположительно, старшеклассники попали под административную статью о демонстрации экстремистской символики (статья 20.3 КоАП РФ).

Передача туалета от выпускников учащимся младших классов — тренд в Tiktok, появившийся в 2024 году. Ролики с подобных «церемоний» из разных регионов России появляются в соцсетях во время проведения последних звонков в учебных заведениях.

25 мая видео из саратовской школы №43 распространило издание «СарИнформ». На ролике один из старших казаков объявляет, что вместе с туалетом «передается воровская воля» и зачитывает младшим правила, содержащие нецензурную брань. В финале «обряда» ученики исполняют песню Михаила Круга «Кольщик» и, как утверждает 164.ru, выкрикивают «АУЕ».

В региональном комитете образования отметили, что совет командиров и наставников лишил участников «церемонии» казачьих званий и чинов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге старшеклассники толпой избили 11-летнего школьника.