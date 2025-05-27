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11:27, 27 мая 2025Россия

В Совфеде заявили о расширении конфликта в случае удара по России дальнобойным оружием

Климов: Обстрел РФ дальнобойным оружием перенесет конфликт в Европу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В случае, если Украина нанесет по России удар западным дальнобойным оружеим, это расширит зону конфликта на всю континентальную Европу. Об этом предупредил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета России Андрей Климов в Telegram-канале.

Он отметил, что после заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений для Украины по применению дальнобойного оружия жители Польши и Литвы у границы начали покидать свои дома и эвакуироваться. Эти люди, как считает Климов, в отличие от руководства НАТО понимают, что обстрел российских земель немецким оружием быстро расширит зону конфликта.

«При этом не обязательно, что Москва в таком случае будет ограничивать себя использованием лишь нынешних средств обороны», — считает Климов.

О том, что жители приграничья Польши и Литвы начали массово покидать регион после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России, стало известно 27 мая. Сообщалось, что в Сувалкском коридоре, соединяющим Литву и Польшу и одновременно разделяющим Белоруссию и Калининградскую область России, начала резко обостряться ситуация.

Это произошло после заявления Мерца о том, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. В Кремле назвали такое решение опасным.

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