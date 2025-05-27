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01:36, 27 мая 2025Интернет и СМИ

В США указали на одержимость Трампа внешностью других мужчин

Financial Times: Дональд Трамп одержим внешностью других мужчин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп одержим внешностью других мужчин. На это обратила внимание колумнистка Financial Times Джемайма Келли.

Она указала на тот факт, что склонность главы Белого дома делать комплименты на тему внешности распространяется не только на иностранных лидеров. По мнению журналистки, отчасти это объясняется склонностью Трампа говорить все, что приходит ему в голову. Однако, считает Келли, многочисленные комментарии могут указывать на глубокую психологической подоплеке.

В частности, за этим поведением может стоять стремление Трампа создать собственную реальность, в которой он является звездой, а остальные — «идеальными» второстепенными персонажами. «Трамп не просто хочет делать комплименты хорошим мужчинам, он хочет окружить себя ими», — говорится в статье.

В декабре 2024 года Дональд Трамп встретился с британским принцем Уильямом на церемонии открытия собора Нотр-Дам в Париже и назвал наследника британского престола красивым.

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