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14:49, 9 декабря 2024Из жизни

Трамп назвал принца Уильяма красавчиком

Трамп встретился с принцем Уильямом и восхитился его красотой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Aaron Chown / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп встретился с британским принцем Уильямом на церемонии открытия собора Нотр-Дам в Париже и назвал наследника британского престола красивым. Об этом сообщает New York Post.

Трамп совершил поездку в Европу в преддверии скорой инаугурации. В числе прочих лидеров он встретился с принцем Уильямом. Политик тепло отозвался о принце и отметил его красоту.

«Он красавчик. Он выглядел очень, очень красивым вчера вечером. Некоторые люди выглядят лучше вживую. Он выглядел великолепно. Он выглядел очень мило, и я сказал ему об этом», — восхитился внешностью принца Трамп.

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Избранный лидер США отметил, что они с принцем обсудили здоровье Кейт Миддлтон и короля Карла III. «Я спросил его о жене, и он сказал, что у нее все хорошо. Я спросил его об отце, и он сказал, что его отец борется, а он любит отца и любит жену, так что это было грустно. Мы отлично поговорили полчаса, чуть больше получаса. Мы отлично, отлично поговорили», — поделился деталями разговора будущий американский лидер.

Ранее Трамп нашел способ заработать на фотографии жены Джо Байдена Джилл. Axious. Политик решил использовать снимок, на котором он запечатлен с первой леди на церемонии открытия собора Нотр-Дам в Париже, для продажи собственного парфюма «Борись, борись, борись».

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