Боня объяснила свое отсутствие на Каннском фестивале словами «не мой уровень»

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня объяснила свое отсутствие на Каннском кинофестивале. Соответствующее сторис появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам инфлюэнсера, после покорения Эвереста она больше не считает мероприятие достойным посещения. «Сейчас смотрю на Каннский — как-то это все кажется. Не хочу зазнаваться, но как будто это немножко не мой уровень. Как будто я ничего не пропустила. Я считаю, что это событие в этом году другое и совсем не хочется там быть», — отметила она.

В апреле Боня показала лицо без макияжа во время восхождения на Эверест. Тогда телезвезда уточнила, что достигла первого перевалочного пункта на пути к вершине и находится с группой на высоте 5,3 километра.