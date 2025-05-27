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20:36, 27 мая 2025Забота о себе

Врач призвал положить в домашнюю аптечку одно необходимое для спасения жизни лекарство

Врач Ассал призвал положить в аптечку аспирин на случай сердечного приступа
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач скорой помощи Мигель Ассал призвал положить в домашнюю аптечку одно лекарство, которое однажды может спасти жизнь. Его он назвал в беседе с изданием 20minutos.

Как отметил Ассал, раньше в каждой семье был аспирин, но сейчас он довольно редко встречается в домашней аптечке. Однако данное лекарство может спасти жизнь в случае сердечного приступа.

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Причем, по словам медика, таблетку в экстренной ситуации необходимо разжевать, даже если она имеет неприятный вкус. Дело в том, что так нарушится ее оболочка, поэтому лекарство подействует быстрее. Специалист уточнил, что такой способ не подойдет людям, у которых есть аллергия на аспирин или гиперчувствительность к нему.

Ранее терапевт Назифат Уртенова заявила, что некоторые лекарства не стоит сочетать с кофе. По ее словам, этот напиток препятствует усвоению железа.

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