Захарова высказалась о борьбе Киева с памятниками участникам Великой Отечественной войны

Захарова: Киев не сможет предать забвению связанную с Россией историю Украины

Киев не сможет предать забвению связанную с Россией историю Украины, а «историческая правда» будет жить в памяти украинского народа. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя борьбу Киева с памятниками, связанными с российскими историческими деятелями и участниками Великой Отечественной войны.

Она напомнила, что в Одессе активисты из других регионов страны демонтировали памятную доску в честь воспитанников специальной артиллерийской школы, воевавших против нацистской Германии, а также разбили мемориальную доску, посвященную советскому моряку Александру Ивановичу Маринеско. По словам дипломата, одесситы негативно восприняли такие инциденты и начали создавать дозоры для защиты монументов.

Кроме того, Захарова уточнила, что местные власти вместе с радикалами демонтировали памятный знак участникам Великой Отечественной войны в селе Сурско-Литовское Днепропетровской области, а в селе Ковяги Харьковской области выкорчевали орден Отечественной войны с памятника на братской могиле советских солдат. Также, по ее словам, по решению властей памятную доску сражавшимся с нацистами учителям и ученикам снесли во дворе школы в Глухове Сумской области.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также привела в пример снос памятника Петру I в Полтаве, памятников Екатерине II, Григорию Потемкину. Она добавила, что представители движения «Деколонизация. Украина» потребовали снести в Одессе памятную табличку с барельефом профиля Юрия Алексеевича Гагарина.

«Однако своей заветной цели — предать забвению связанную с Россией историю — украинские варвары-временщики не добьются. Историческая правда будет жить и сохранена в памяти народа и далее, а памятники будут со временем восстановлены и обновлены. Никаких сомнений в этом нет», — написала она.

В мае в Полтаве завершили демонтаж памятника Петру I, установленного на месте дома казака Магденко, в котором император останавливался на отдых во время Полтавской войны. После этого появились сообщения, что в городе планируют установить скульптуру в честь военного министра Украинской народной республики (УНР) времен распада Российской Империи Симона Петлюры.