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18:54, 27 мая 2025Силовые структуры

Заочно арестованный блогер Гасанов планирует вернуться в Россию

Заочно арестованный за отмывание денег блогер Гасанов захотел вернуться в Россию
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании 20 миллионов рублей, планирует вернуться в Россию. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его адвоката Дмитрия Козяйкина.

Юрист заявил, что знаменитость рассмотрит вопрос о возвращении в страну, когда окончательно разберется в сути обвинений. «Он здесь родился, он является гражданином РФ, у него нет гражданств и видов на жительства в других государствах», — пояснил спикер.

Московский городской суд ранее признал законным заочный арест Гасанова. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174 УК РФ («Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере»). Блогер находится в розыске.

С 2024 года Гасанов не живет в России. По некоторым данным, он проживает в Азербайджане. Прошлым летом УФНС по Москве подало против россиянина иск в суд. Причиной стал долг в размере около 145 тысяч рублей.

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