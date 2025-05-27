Заочный арест российского блогера-миллионника Гасанова признан законным

Суд признал законным заочный арест блогера Гусейна Гасанова

Московский городской суд признал законным заочный арест российского блогера-миллионника Гусейна Гасанова за отмывание 20 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Мосгорсуд оставил постановление Чертановского суда без изменений, отклонив апелляционную жалобу. Защита Гасанова заявляла в суде, что блогера не извещали должным образом о возбуждении дела и о заседании, когда решался вопрос об избрании ему меры пресечения.

В отношении Гасанова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174 УК РФ («Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере»). Сейчас блогер находится в розыске.

С 2024 года Гасанов не живет в России. По некоторым данным, он проживает в Азербайджане. Летом 2024 года столичная ФНС подала против него иск в суд. Причиной стал долг блогера — около 145 тысяч рублей.