Запад взволновался после инцидента с шедшим в Россию танкером

Telegraph: Инцидент с танкером Jaguar в Балтийском море вызвал тревогу на Западе

Инцидент с танкером Jaguar в Балтийском море вызвал тревогу на Западе. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечает издание, происшествие заставило западные страны задуматься о том, могут ли их Военно-морские силы бросить вызов российскому теневому флоту. «Риск серьезной эскалации растет с каждым шагом», — сказал премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

14 мая силы Североатлантического альянса и Эстонии попытались задержать судно Jaguar в нейтральных водах Балтийского моря. Таллин потребовал от судна покинуть международные воды и направиться в территориальную акваторию республики.

Ранее младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Никита Липунов заявил, что Эстония и Финляндия хотят создать негативный образ России на Балтике, поэтому задерживают направляющиеся в российские порты суда.