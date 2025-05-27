Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:52, 27 мая 2025Мир

Запад взволновался после инцидента с шедшим в Россию танкером

Telegraph: Инцидент с танкером Jaguar в Балтийском море вызвал тревогу на Западе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Инцидент с танкером Jaguar в Балтийском море вызвал тревогу на Западе. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечает издание, происшествие заставило западные страны задуматься о том, могут ли их Военно-морские силы бросить вызов российскому теневому флоту. «Риск серьезной эскалации растет с каждым шагом», — сказал премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

14 мая силы Североатлантического альянса и Эстонии попытались задержать судно Jaguar в нейтральных водах Балтийского моря. Таллин потребовал от судна покинуть международные воды и направиться в территориальную акваторию республики.

Ранее младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Никита Липунов заявил, что Эстония и Финляндия хотят создать негативный образ России на Балтике, поэтому задерживают направляющиеся в российские порты суда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о расширении конфликта в случае удара по России дальнобойным оружием

    Захарова уличила Мерца в занятии самопиаром из-за его решения по Украине

    Российские пенсионеры станут блогерами

    На Байкале произошло землетрясение

    Российские военные нанесли удары по общевойсковому полигону и местам дислокации ВСУ

    В Кремле оценили поставки оружия Киеву со стороны Европы

    Российским судам предложили избирательно подходить к арестам

    Врач рассказал о вреде двух популярных диет

    В Москве начались субтропические ночи

    Вторгнувшегося в Курскую область украинского военного осудили на 15 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости