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19:28, 22 мая 2025МирЭксклюзив

Задержания Эстонией и Финляндией кораблей России объяснили

Политолог Липунов: Эстония хочет создать негативный образ России на Балтике
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Эстония и Финляндия хотят создать негативный образ России на Балтике, в связи с чем они задерживают направляющиеся в российские порты суда. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Никита Липунов.

В частности, эксперт объяснил, что арест таких судов позволяет странам Запада продвигать нарратив об их причастности к саботажу в Балтийском море, даже если была доказана их невиновность.

«Нагнетание "российской угрозы" на Балтике в СМИ сочетается со слабым вниманием европейских обществ к этому сюжету. В информационном поле этот образ живет уже своей жизнью сам по себе», — рассказал исследователь.

Кроме того, политолог обратил внимание на ситуацию вокруг российского теневого флота. По его словам, пресечение его деятельности «является одной из основных причин, почему страны региона стремятся ограничить присутствие России на Балтике, что также отражено в проекте 17-го пакета антироссийских санкций».

14 мая эстонские корабли при поддержке авиации НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar под флагом Габона, вышедший из порта Сикка, Индия, и направлявшийся в Россию.

Это не единственный инцидент со стороны стран Североатлантического альянса. В декабре прошлого года полиция Финляндии также задержала нефтяной танкер Eagle S, который под флагом Островов Кука плыл из российского порта Усть-Луга.

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