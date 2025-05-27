Российский военный высказался о запасах беспилотников у ВСУ

Военный Матвийчук назвал целями атак дронов ВСУ террор и посыл Трампу

Попытки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковать территории России имеют две цели — это террор россиян и посыл президенту США Дональду Трампу, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О запасах дронов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Этот компонент очень быстровосполняющий. Комплектующие им поставляют практически все страны НАТО, да и закупают они их через третьи страны», — отметил Матвийчук.

Это такая показная бравада беспилотников имеет две задачи. Первая — это попытка терроризировать население России, создать видимость угрозы. А вторая — это посыл Трампу: «Вы с нами не хотите работать, мы будем работать без вас». То есть президент Украины Владимир Зеленский играет. Он не понимает, что своими действиями провоцирует мощную ответку в виде разрушений промышленных зон, где собирают и обслуживают эти беспилотники Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

По словам полковника в отставке, военное, экономическое, финансовое положение Украины ухудшается с каждым днем.

«Запад уже не в состоянии удовлетворить возрастающие потребности Зеленского. Я думаю, что все-таки этот процесс не бесконечен. Наступит момент, когда западный мир скажет, что уже не способен наращивать военный потенциал Украины бесплатно. Если Запад откажется, то беспилотники перестанут летать», — заключил Матвийчук.

Ранее около Москвы, а также еще над двумя российскими регионами заметили украинские беспилотники. В Минобороны России сообщили, что в период с 11:00 до 12:30 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены семь украинских дронов. Один из них был сбит над территорией Московского региона, еще по три — над Орловской и Тульской областями.