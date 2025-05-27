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15:10, 27 мая 2025Силовые структуры

Женское тело обнаружили за автобусной остановкой в российском регионе

В Якутии арестовали мужчину за убийство женщины, найденной мертвой за остановкой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Якутии суд арестовал 40-летнего подозреваемого в расправе над женщиной, которую нашли без признаков жизни за остановкой общественного транспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Женское тело с колото-резаные ранения обнаружили в Нерюнгри 24 мая. Вечером того же дня предполагаемого преступника задержали.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали местного жителя, напавшего с лезвием от ножа на мужчину.

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