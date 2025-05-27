Модель Жизель Бюндхен назвала идеальным днем время, проведенное с семьей

Бывший «ангел» Victoria's Secret бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен описала свой идеальный день. Интервью с ней приводит французская версия журнала Vogue.

По словам 44-летней манекенщицы, в настоящий момент забота о недавно родившемся ребенке требует много усилий. «С его появлением ночи стали настолько короткими, что за последние несколько месяцев я почти не расчесывала волосы!» — отметила знаменитость.

В то же время Бюндхен назвала идеальным днем время, проведенное с семьей. «Особенно когда мы можем вместе заниматься активным отдыхом. Проводить время с ними — вот что делает меня счастливее всего», — подчеркнула собеседница издания.

Также модель выбрала три слова, которые лучше всего ее описывают: «любовь», «чувствительность» и «смелость».

В феврале сообщалось, что Жизель Бюндхен родила третьего ребенка от инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте, в отношениях с которым находится с июня 2023 года. Известно, что у Бюндхен есть 15-летний сын Бенджамин и 12-летняя дочь Вивиан от бывшего мужа, профессионального игрока в американский футбол Тома Брэди.

