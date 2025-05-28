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00:05, 28 мая 2025Россия

28 мая: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)

Фото: Andrei Kasprishin / Reuters

28 мая в России отмечается День пограничника. Во всем мире празднуют День защиты женского здоровья и День брюнеток. Также 28 числа проходят экологические акции в защиту красных волков. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 28 мая и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День пограничника

Профессиональный праздник пограничников учредили в СССР в 1958 году. Дата приурочена к годовщине создания советской пограничной охраны в 1918 году.

Сейчас охраной государственных границ занимается Пограничная служба ФСБ России. В задачи ее сотрудников входит защита российских рубежей на суше и воде, оборона границы в случае нападения, разведка в интересах защиты суверенитета РФ, пропуск граждан через границу, а также взаимодействие с другими органами власти.

Фото: Vvicca1 / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в России 28 мая

  • День оптимизатора Рунета;
  • День негабаритчика.

Праздники в мире

Международный день защиты женского здоровья

Международный день защиты женского здоровья был установлен в 1987 году. Главная цель праздника — напомнить представительницам прекрасного пола о том, как важно проходить регулярные медосмотры и бережно относиться к своему здоровью. По всему миру в этот день проводятся акции поддержки прав женщин на здоровье, достоинство и физическую неприкосновенность.

День красного волка

Красный волк — это редкое животное, обитающее в горах Центральной и Южной Азии. Несмотря на прекрасные охотничьи навыки, численность красных волков постепенно сокращается. Главные причины — уменьшение популяции диких парнокопытных животных в результате действий человека, а также браконьерство.

Не более
2000
особей красного волка

насчитывается сегодня во всем мире

Фото: W. Layer / blickwinkel / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в мире 28 мая

  • День независимости Республики Азербайджан;
  • День Первой республики в Армении;
  • День брюнеток.

Какой церковный праздник 28 мая

День памяти царевича Димитрия Угличского и Московского

Царевич Димитрий был сыном Ивана Грозного. В годы правления царя Федора Иоанновича, когда у власти фактически стоял боярин Борис Годунов, Димитрия вместе с матерью отослали в Углич.

Согласно житию, сначала Годунов пытался оклеветать наследника, распустив слухи о том, что Димитрий — незаконнорожденный царевич. Также он говорил, что сын Ивана Грозного унаследовал от отца суровость характера. Не увидев результата своих козней, Борис Годунов попытался отравить царевича, но и эта попытка избавиться от конкурента не увенчалась успехом. Тогда он подослал наемников, которые напали на Димитрия во время прогулки.

Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 28 мая

  • День памяти епископа Исаии Ростовского;
  • День памяти преподобного Евфросина и ученика его;
  • День памяти святого Пахомия Нерехтского.

Приметы на 28 мая

  • Если дым от костра идет клубами, следующие дни будут дождливыми.
  • Хорошая погода 28 мая предвещает тепло до самой осени.
  • Если восход в этот день алый, лето будет жарким — стоит опасаться лесных пожаров.

Кто родился 28 мая

Ян Флеминг (1908-1964)

Британский писатель и журналист, офицер военно-морской разведки Ян Флеминг прославился как автор романов об агенте 007 Джеймсе Бонде. Есть версия, что он писал этого героя с себя, но приукрасил некоторые качества.

За свою жизнь Флеминг успел побыть журналистом, поработать в банковской сфере, в годы Второй мировой войны он служил в разведке. По одной из версий, в 1945 году Флеминг помогал похитить соратника Гитлера Мартина Бормана. Эта операция якобы получила название «Джеймс Бонд».

Андрей Панин (1962-2013)

Фото: Juliya Khanina / Russian Look / Globallookpress.com

Широкому зрителю актер Андрей Панин запомнился по ролям в картинах «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Морфий», «Жмурки», в сериалах «Каменская», «Бригада» и других.

7 марта 2013 года тело артиста с травмой головы было обнаружено в его московской квартире. По одной из версий, причиной трагедии стал несчастный случай, якобы актер просто упал, по другой — травмы ему нанесли в ходе драки. В 2014 году уголовное дело закрыли за отсутствием состава преступления, но друзья и коллеги уверены, что актера могли избить из-за крупного долга.

Кто еще родился 28 мая

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