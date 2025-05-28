Apple запустит сервис для игр на iPhone

Apple запустит новый игровой сервис для iPhone в iOS 19

Корпорация Apple запустит до конца года новый сервис видеоигр для iPhone. Об этом сообщает Bloomberg.

Новое приложение будет центральным игровым сервисом в экосистеме. Также там появятся списки друзей и рекорды — таким образом, он заменит запущенное в 2010 году приложение Game Center. Кроме того, здесь будет интеграция с Apple Arcade — игровым сервисом, запущенным по подписке в 2019 году.

Источники агентства рассказали, что новое приложение получит несколько вкладок, в том числе главную Play Now («Играть сейчас»). Пользователи смогут найти предложенные редакцией Apple игры и тайтлы, в которые играют их друзья. В приложении будут доступны игры из App Store и Apple Arcade, однако он будет независимым от главного цифрового магазина экосистемы.

Также сервис будет поддерживать работу с FaceTime и iMessage, чтобы геймеры могли общаться по видеосвязи и через текстовые сообщения с друзьями.

Сервис появится в iOS 19. Таким образом, его могут запустить 9 июня на презентации WWDC, на которой Apple традиционно представляет свои продукты.

В апреле блогер Джон Проссер заявил, что новая iOS для iPhone получит округлые иконки приложений и полупрозрачный интерфейс.