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11:11, 28 мая 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев отреагировал на получение Реввой российского гражданства

Блогер Лебедев заявил, что у получившего гражданство РФ Реввы все будет хорошо
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Артемий Лебедев

Артемий Лебедев. Кадр: страница «Артемий Лебедев» во «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на новость о том, что юморист и актер Александр Ревва получил российское гражданство. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам Лебедева, после того, как Ревва получил гражданство России, издание «Медуза» (включено Минюстом в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в России) написало об этом материал, упомянув, что юморист выступал против проведения спецоперации на Украине. Дизайнер назвал авторов издания «мерзкими доносителями».

«Александру Ревве желаю не обращать внимание на эту *** и дальше делать свое дело. Все будет хорошо», — заявил блогер.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин возмутился тем, что Ревва получил российское гражданство. По его словам, юморист транслировал неоднозначные взгляды на спецоперацию.

22 мая стало известно, что Ревва, родившийся в Донецке, получил российское гражданство. Сообщалось, что в начале мая артист указывал гражданство России в документах.

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