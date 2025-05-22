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16:06, 22 мая 2025Интернет и СМИ

В России возмутились получением Реввой гражданства

Глава ФПБК Бородин призвал проверить законность получения Реввой гражданства РФ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина возмутила новость о том, что юморист Александр Ревва стал обладателем российского гражданства. В беседе с «Абзацем» он заявил, что необходимо проверить законность появления паспорта РФ у комика.

«Для меня он самый настоящий тихушник, который получил российское гражданство. Могу предположить, что паспорт он получил через каких-то знакомых», — указал он.

Бородин также не исключил, что у Реввы есть второе гражданство.

Также он напомнил о том, что юморист имеет неоднозначные взгляды на спецоперацию — после ее начала артист одним из первых опубликовал в соцсетях черный квадрат, спустя некоторое время, однако, удалив его.

О том, что комик получил российское гражданство, стало известно ранее 22 мая. Сообщалось, что родившийся в Донецке артист указал гражданство Российской Федерации в юридических документах в начале текущего месяца.

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