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22:42, 28 мая 2025Россия

Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

Mash: Беспилотники ВСУ атаковали Липецкую область, в городе Елец слышны взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Липецкую область, сообщает Telegram-канал Mash.

Мощные взрывы услышали жители города Елец. По их словам, в городе звучат сирены и гудят машины, были слышны хлопки, а в небе видны вспышки.

Сейчас над крышами домов слышны звуки пролетающих беспилотников в сторону Рязани и других городов.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами с вечера 27 мая по утро 28 мая 296 дронов самолетного типа. 42 из них сбили в Подмосковье. Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, после отражения атаки оказались повреждены три дома в селе Троицкое под Чеховом.

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